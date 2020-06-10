"إسكان البرلمان" تعقد جلسات حوار مجتمعي لمتضرري محور ترعة الزمر

أكد النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوزارة أرسلت التقرير الخاص بمحور شارع ترعة الزمر، بناء على طلب اللجنة عقب تنظيمها زيارة للموقع قبل عيد الفطر.

وأوضح حمودة، أن اللجنة ستعقد عددا من الاجتماعات، خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة التقرير بالتفصيل، إضافة للاستماع لعدد من المتضررين من الأهالي، وذلك من خلال عقد عدد من جلسات الاستماع؛ للوقوف على كل التفاصيل، إضافة لاستدعاء كل الجهات المعنية؛ للوصول إلى حلول مرضية وإعلاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، في تصريحات اليوم، أن الوفد البرلماني الذي زار الموقع طلب من المحافظة رُخص العقارات المتضررة، ورسما يوضح مسار المحور موقعًا عليه خط التنظيم والعمارات المطلة وإبعادها وبعدها عن المسار، وتطور خط التنظيم منذ صدور أول رخصة على مسار المحور، اشتراطات البناء للعمارات على مسار المحور منذ صدور أول رخصة، والقيمة السوقية للعقارات في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان وجهازالتعمير، الوقوف على موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية، ومبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها والأسس الموجبة للتعويض، كيفية تلافي المشكلات الحالية فى المراحل المقبلة والبدائل المختلفة، تحديد المسارات المرورية أسفل الكباري بمنطقة العمرانية، الاحتياطات التي سيجرى تنفيذها لتأمين العقارات القريبة من مسار المحور، والعوائق التي واجهت المشروع في المرحلة السابقة والحلول التي اتخذت.