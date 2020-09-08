مستشار الرئيس: قد يحدث خلط بين الإنفلونزا وكورونا في الشتاء والخريف

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن احتمالات الخلط بين فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وبين الإنفلونزا الموسمية تتزايد عند الكثير من المواطنين خلال موسمي الخريف والشتاء المقبلين، متوقعًا زيادة الإقبال على المستشفيات خلال تلك الفترة باعتبار أن أعراض الفيروسين واحدة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه من الضروري على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا لعبور فترتي الخريف والشتاء بأمان، مؤكدًا أن كورونا يُعد أطول فيروس له فترة حضانة تمتد لـ14 أو 15 يومًا.

وتابع: "الرقم اللي احنا بنقراه النهاردة عن حالات إيجابية قد تكون أصيبت بالفيروس منذ 15 يومًا، فترة الحضانة الخاصة بفيروس كورونا أطول من أي نوع فيروسات تنفسية أخرى، فالفيروسات التنفسية الأخرى قد تمتد لـ4 أو 5 أيام"، موضحًا أن فيروس كورونا ما زال موجودًا، ومن الوارد حدوث موجة ثانية.

وواصل: "لسه عندنا الفيروس موجود، وفيه حالات بتدخل المستشفيات ورعاية مركزة وفيه حالات وفيات"، مقدمًا التعازي لأسر الأطباء الذين فقدوا ذويهم واستشهدوا خلال مقاومة هذا الفيروس، "أدوا أداءً بطوليًا حتى يكافحوا المرض، وضحوا بحياتهم فداء المصريين".