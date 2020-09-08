إغلاق لجان أسوان في التاسعة مساءً أول أيام التصويت
كتب:
عبد الله مشالي
09:20 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية
أغلقت اللجان الانتخابية بأسوان أبوابها في التاسعة من مساء اليوم، في اليوم الأول للتصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتم استئناف عملية التصويت، غداً الأربعاء من التاسعة صباحاً حتى الساعة 9 مساءً.
يذكر أن المرشحين الأربعة في جولة الإعادة بأسوان يتنافسون على مقعدين، وهم "مجدى حسيبو من مدينة إدفو، مرشح حزب مستقبل وطن، و محمد الأنور سليمان، من مدينة دراو، مرشح حزب مستقبل وطن، و ياسر عبد الحميد عوض، من مدينة إدفو، مستقل، واللواء مصطفى جمعة مهدي، مستقل من مدينة أسوان.