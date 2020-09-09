نقيب المعلمين يوجه 5 تساؤلات لوزير التربية والتعليم بشأن خطة الدراسة

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، 5 تساؤلات لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول خطة المدارس المعلنة، أمس، للعام الدراسي الجديد، وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

"الوطن" ترصد تلك الأسئلة في النقاط التالية:

1- كيفية تأهيل المعلمين في القرى والنجوع للتعامل مع المنصات الإلكترونية؟

2- كيفية تأهيل مديري المدارس للمنظومة الجديدة بخلاف التي كانوا يتعاملون معها؟

3- ما هي الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمديرين بشكل محدد؟

4- متى سيصدر التعديل الوزاري لجعل نسبة المعلم 85% من حصص التقوية التي سيشارك فيها المعلم؟

5- ما هي آليات اختيار المعلمين الذين سيشرحون للطلاب عبر شاشات التليفزيون؟