نقيب المعلمين: "شوقي" أعطى صلاحيات جديدة لمديري المدارس دون تأهيل

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن الخطة التي أعلنها وزير التربية والتعليم اليوم، تضمنت عدة قرارات إيجابية، مثل تقسيم حضور الطلاب بحسب الفئات العمرية، مؤكدًا أنها خطوة جيدة ومناسبة لكل فئة منها.

وأوضح أن فئة أطفال الروضة والصفوف الأولى الابتدائية بحاجة إلى الحضور للمدرسة والتعلم المباشر من المدرس، بخلاف طالب الإعدادي والثانوي الذي يستطيع الاعتماد على التكنولوجيا والتعلم عن بعد.

وأضاف "الزناتي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزير أعطى مساحة وصلاحيات جديدة لمديري المدارس في تقسيم الفصول وأعداد الطلاب فيها، وشدد على ضرورة تقليل الأعداد والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما أعلن أنه يعمل على إصدار تعديل للقرار الوزاري بشأن مجموعات التقوية، على أن تكون النسبة المالية للمعلم فيها هي الأكبر، لاسيما أنها كانت في السابق ضعيفة جدًا، ولا تتناسب مع محاربة السناتر والدروس الخصوصية، قائلًا: "المدرس كان بيشوف إن ساعة في الدرس الخصوصي أبرك من شهر في مجموعات التقوية، وكان المدرسين يتهربون منها".

وأوضح "الزناتي"، أن قرار الوزير اليوم، جعل المدرس المتميز يشارك في الملفات التفاعلية، وسيكون له فرص أعلى في المنح، مضيفًا: "رغم الإيجابيات إلا أن هناك العديد من التساؤلات يجب أن يجيب عليها الوزير، منها كيفية تأهيل المعلمين في القرى والنجوع للتعامل مع المنصات الإلكترونية، لاسيما أن كل المعلمين ليس لديهم القدرة على ذلك".

وتابع: "على الوزير إصدار توضيحات أخرى ليجيب على كيفية اختيار المدرسين الذين سيقدمون دروسًا في التلفزيون، وكيفية تأهيل مديري المدارس للمنظومة الجديدة بخلاف التي كانوا يتعاملون معها، وما هي الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لكم بشكل محدد؟".