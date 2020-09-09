تاج الدين: مضاعفات الإنفلونزا الموسمية قد تشبه كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه ليس من الضروري أن يتلقى جميع المواطنين المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية، لكن هناك فئات معينة، من الضروري أن تتلقى هذا المصل، مثل الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية، كونهم أكثر المتعاملين مع المرضى، ويجب أن يكونوا بصحة جيدة من أجل علاج المواطنين.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن كبار السن يجب عليهم تناول المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية، وكذلك الفئات التي تتلقى أدوية خاصة بالمناعة، تفاديًا من الإصابة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن المصل لا يحمي بنسبة 100%، "ممكن الواحد ياخده ويجيله الانفلونزا، لكن فائدته تكمن في تقليل حدة المرض ومضاعفات المرض، عشان كده المضاعفات هي اللي بتعمل المشاكل، ممكن الانفلونزا تيجي وتعدي، بس المضاعفات بتاعتها ممكن تبقى نفس المضاعفات الخاصة بفيروس كورونا".