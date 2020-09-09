القليوبية تسجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز بنها وطوخ وكفر شكر، بينما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى، صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا وشبين القناطر وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، وحتى اليوم، عند 9296 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 726 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2438 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1053 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 459 حالة إصابة.