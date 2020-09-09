أستاذ مخ وأعصاب عن الشريحة الذكية: قادرة على قراءة إشارات المخ

علق الدكتور أحمد كامل أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بطب قصر العينى، على مسألة زراعة شريحة إلكترونية في الإنسان، قائلا: إن المخ تصل له إشارات كهربائية من مستقبلات مثل العين والأذن تعطى إشارات كهربائية للمخ.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن المخ يعطى إشارات كهربائية للأطراف، وخلال في التواصل بين المخ والمستقبلات، يمكن أن يؤدى لفقدان الحاسة أو ضعف الحركة أو الشلل.

وأوضح أن الوصلة العصبية "شريحة إيلون ماسك الذكية"، قادرة على قراءة الإشارات، التي تأتى من المخ وتترجمها لإشارات يفهمها الكمبيوتر بشكل يجيتال، والعكس، وتعتبر الوصلة مترجم بين المخ والكمبيوتر.

من جانبه وصف المهندس أنس نجيب الخبير في تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعى بأنه محاكاة لأداء العقل البشرى ويبدأ بالأوامر المباشرة، حتى يتدرج للوصول إلى الآلات التي يكون لديها وعى ذاتى، تتفاعل مع البيئة لتنفيذ الأوامر.