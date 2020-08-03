نائب محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات الحميات وجراحة المخ والأعصاب

قام أمس الأحد، محمد موسى نائب المحافظ، بجولة تفقدية بمجمع مستشفيات ميت خلف (مستشفي الحميات ، ومستشفى جراحة المخ والأعصاب) للتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر الأدوية و المستلزمات الطبية رافق نائب المحافظ الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية ومدير مستشفي الحميات ومدير مستشفى جراحة المخ والأعصاب .

بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال بمستشفى حميات ميت خلف، وكذا بعض أقسام العيادات الخارجية والعناية المركزة بالمستشفى، كما قام نائب المحافظ بمراجعة دفاتر دخول المرضى والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وحرص النائب على المرور على عنابر المرضى وكذا مصابي كورونا للاطمئنان حالتهم الصحية والنفسية والتأكد من مرور أطقم الأطباء والتمريض لمتابعة حالتهم الصحية.

وإستمع من مدير المستشفى لشرح مختصر عن سير المسار الآمن لاستقبال مصابي كورونا، مشيراً إلي أنه تم اليوم استقبال 4 حالات فقط من مصابي كورونا، ومؤكداً علي توافر الأدوية بكميات كافية.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى جراحة المخ والأعصاب وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض وذلك بعد مراجعته لدفتر الحضور والانصراف، كما تفقد غرفة العناية المركزة بالمستشفى وأكد مدير المستشفى بأنه جارى حاليا تجهيز غرفة عناية مركزة جديدة بالمستشفى تسع 4 أسرة وسيتم الانتهاء منها عن قريب.

هذا وقد وجه نائب المحافظ وكيل مديرية الشئون الصحية بضرورة التنسيق بين المستشفيات وبعضها البعض وبين هيئة الإسعاف لتوفير أسرة للمصابي كورونا قبل أن يتم نقلهم بسيارات الإسعاف ، كما حرص نائب المحافظ للاستماع لشكوي احد المرضى موجها مدير المستشفى بسرعة حلها.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بجهود الأطقم الطبية والدور البطولى فى التعامل مع أزمة كورونا ومؤكداً علي ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ، ومؤكداً علي إهتمامه بالمنظومة الصحية بإعتبارها أولى اهتماماته ولابد من تطويرها ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لإرتقاء بمستوي الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.