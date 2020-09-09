وجبة منزلية تصيب طفلين بتسمم في سوهاج

أصيب طفلان بتسمم غذائي إثر تناولهما وجبة طعام منزلي فاسدة، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

جرى نقلهما إلى مستشفى طهطا العام، وتحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود إشارة من المستشفى العام بوصول كل من "أحمد محمود" 5 سنوات، وشقيقته "سما" 3 سنوات، يقيمان دائرة المركز مصابين بحالة أعياء وقيئ إثر تناول طعام فاسد، وجرى تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدهما "محمود.ا.م"، 27 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية أرجع سبب إصابة طفليه عقب تناولهما طعام منزلي فاسد، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.