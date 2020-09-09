89706 إصابة و1115 وفاة بكورونا في الهند

سجلت الهند 89 ألفا و706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وألف و115 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و370 ألفا و128 حالة.

وذكرت صحيفة (إنديا توداي) الهندية، اليوم الأربعاء، أنّ البلاد لا تزال في المرتبة الثانية في الإحصاء العالمي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لوزارة الصحة الهندية، تجاوزت إصابات الهند الـ4.3 مليون إصابة بعدما أصدرت الولايات بياناتها الرسمية بخصوص أحدث الإصابات.