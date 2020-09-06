باكستان تعترض على خرق الهند وقف إطلاق النار بكشمير

أعربت باكستان، اليوم الأحد، عن اعتراضها الشديد على ما وصفته بـ"العدوان المستمر من الجانب الهندي على طول خط المراقبة بإقليم كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت الخارجية الباكستانية -في بيان نقلت عنه قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أنها استدعت دبلوماسيًا هنديًا رفيعًا للإعراب عن احتجاجها على خروقات وقف إطلاق النار من الجانب الهندي والتي كان آخرها أمس والذي تسبب في إلحاق إصابات بمواطن باكستاني.

واتهمت باكستان الهند بارتكاب 2158 انتهاكا لوقف إطلاق النار منذ بداية العام الجاري ما أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 168 آخرين، كما أوضحت الخارجية أنها طالبت الجانب الهندي باحترام اتفاق وقف إطلاق النار والتحقيق في حوادث الانتهاكات وخاصة حادث أمس.

يشار إلى أن كلا من باكستان والهند تزعم أحقيتها الكاملة في إقليم "كشمير"، ويسمى الجانب الباكستاني باسم ولاية "آزاد جامو وكشمير"، فيما يسمى الجانب الهندي باسم ولاية "جامو وكشمير".