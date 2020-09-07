الهند الثانية عالميا بعد تفشي كورونا.. وإعادة القيود في العالم

ارتفاع قياسي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الهند، لتصبح ثاني أعلى دولة تضررا بالوباء في العالم، بـ 4.2 مليون إصابة، وذلك بعد أيام قليلة من وجودها في المركز الثالث، متجاوزة البرازيل بفارق 70 ألف إصابة، وسجلت الهند زيادة في عدد الإصابات من 3 إلى 4 ملايين حالة في غضون 13 يوما فقط.

ولم تمنع الأرقام المقلقة المترو في الهند من استئناف رحلاته بعد أشهر من التوقف في معظم المدن بما فيها بومباي والعاصمة نيودلهي التي تعدّ 21 مليون نسمة، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

وأفاد عالم الفيروسات شهيد جميل، بأن العامل الأساسي يكمن في معدل ارتفاع عدد الإصابات والذي وصفه بأنه "مقلق للغاية" في الهند، قائلا: "على مدى الأسبوعين الماضيين، ارتفع المعدل من نحو 65 ألف إصابة في اليوم إلى نحو 83 ألفا، وهي زيادة بنحو 27% خلال أسبوعين أو ما يعادل 2% كل يوم".

ومع ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا، أعادت بعض الدول الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي، منهم إسرائيل حيث فرضت حظر التجوال جزئي في المناطق الحمراء التي تشهد ارتفاعا كبيرا بأعداد المصابين، وضمت إلى المتطقة الحمراء 40 قرية وبلدة جديدة.

بينما قررت الحكومة الفرنسية، أمس، وضع سبعة أقسام إدراية، تشمل مدنا كبرى، في حالة تأهب قصوى جراء تسارع الإصابات، ورصد 58 بؤرة جديدة للوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

أما الحكومة المغربية، قررا إغلاق مدينة الدار البيضاء، لتطويق رقعة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى إغلاق جميع المؤسسات التعليمية.

أعلن عضو أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر جينتسبيرج، أن الموقع الإنتاجي لمركز "جامالي"، سيتمكن من إنتاج ما بين 600-700 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الخاص لفيروس كورونا، متابعا: "خلال 12 شهرا يمكن إنتاج 80 مليون وحدة من اللقاح".