طعن شاب على يد عشيق زوجته في السويس: شاهدهما في السيارة

أصيب شاب يدعى "أ . س"، 24 عاما، بمحافظة السويس بجروح قطعية، من عشيق زوجته بعدما ضبطهما داخل سيارة بأحد شوارع محافظة السويس، وجرى نقله إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

واتهم الشاب زوجته وعشيقها بالاعتداء عليه، بعد مطاردته لهما، بأحد شوارع السويس.

وجرى تحرير محضر بنقطة مستشفى السويس العام رقم 7 أحوال، وأكد التقرير الطبي إصابة الشاب بجروح قطعية بالرقبة واليد والبطن، باستخدام سلاح أبيض "قطر".

وقال الشاب بمحضر الشرطة، "تزوجت منذ أشهر فقط، ثم غادرت زوجتي منزلي بسبب خلافات بيننا وذهبت إلى منزل أسرتها، ورفضت العودة إلى البيت، وعندما ذهبت إلى منزل أسرتها فوجئت بوجود شخص لا أعرفه جالس في بيتهم وادعوا أنه أحد أقاربهم".

وأضاف "ذهبت إلى منزل أسرة زوجتي مرة أخرى فوجدت نفس الشخص، ولا يوجد سوى شقيقة زوجتي الصغرى، وعندما سرت وراء زوجتي شاهدتها مع هذا الشخص في سيارته، وعندما حاولت توقيفهما اعتدى عليّ بسلاح أبيض (قطر)، وأصابني بجروج قطعية بأماكن مختلفة بالجسد".

وقال الشاب، إنه سلم الشرطة نسخة من مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط زوجته وصديقها داخل السيارة، بأحد شوارع المحافظة، مطالبة بحقه وتطبيق القانون.