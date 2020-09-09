إقبال محدود في لجان أكتوبر بـ"إعادة الشيوخ"

فتحت اللجان الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر أبوابها أمام الناخبين في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، في موعدها المحدد في تمام التاسعة صباحا، في اليوم الثاني والأخير من الانتخابات.

وشهدت اللجان هدوءا، وإقبالا محدودا من الناخبين في الدقائق الأولى من اليوم، وسط توقعات بزيادة الإقبال في الساعات الأخيرة.

وقال حافظ يسري، وكيل نائب العام، ورئيس اللجنة الانتخابية الفرعية رقم 554، أن اللجان فتحت في موعدها، بعد أن تواجد أعضاء الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات قبلها بنحو ساعة، متوقعا زيادة نسب الإقبال في الساعات القادمة من اليوم.

ويتنافس مرشحان على مستوى محافظة الجيزة ككل وبينها مدينة أكتوبر، هما عمرو إبراهيم القطامي، المرشح عن حزب مستقبل وطن، ورمزه الانتخابي "الريموت كنترول"، والدكتور مصطفى يوسف أبو زيد، مستقل، ورمزه الانتخابي "الأسد".