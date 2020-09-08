السيدات وكبار السن كلمة السر في إعادة انتخابات الشيوخ بدمياط

شهدت انتخابات دمياط، تصدر السيدات وكبار السن المشهد، خاصة في قرى مسقط رأس المرشحين، فيما انتشر منسقوا الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين في استخراج بياناتهم.

وترصد "الوطن"، في التقرير التالي أبرز المشاهد الانتخابية خلال أول أيام جولة الإعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن والحركة الوطنية.

شهدت لجان قرية البصارطة، إقبال عدد من السيدات اللاتي اصطحبن أطفالهن خلال قيامهن بالإدلاء بأصواتهن، كما شهدت لجنة جمصة دائرة مركز كفر البطيخ توجه سيدة قعيدة للجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها، بعدما استقلت توك توك، وساعدها أحد الشباب المنظمين على دخول اللجنة بعدما وفر لها كرسيا متحركا.

كما تصدرت السيدات المشهد الانتخابي في لجان مدارس اللوزي وحسن الزيات وعثمان بن عفان بمحافظة دمياط، فيما اصطحبت إحداهن طفلها الرضيع خلال توجهها للجنة الانتخابية، كما شهدت لجان قرية الشعراء بمركز دمياط، إقبالا من قبل السيدات اللاتي تصدرن المشهد أيضا في جولة الإعادة.

هذا وحرص أحد كبار السن على الإدلاء بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، فذهب مستندا على عكازه للجنته الانتخابية بالمدرسة الحديثة بكفر البطيخ غير عابئ بمشقة الطريق والإرهاق، وهو المشهد الذي تكرر كثيرا خلال اليوم الذي شهد حضور العديد من كبار السن متكئيين على عكاكيزهم.

وشهدت لجان كفر البطيخ، إقبالا من قبل كبار السن حيث اصطحب عجوز زوجته وابنته وحفيدهم، وتوجهوا للجنتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، كما حرص الجميع على ارتداء الكمامات التزاما بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

ويخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، أحمد عبدالشافي البلشي مرشح حزب مستقبل وطن، أمام حمدي شلبي عاشور عمدة الركابية سابقا وبرلماني سابق مرشح حزب الحركة الوطنية.

ويعد مركزا كفر البطيخ وكفرسعد، مسقط رأس مرشحي جولة الإعادة في محافظة دمياط، الأكثر إقبالا خلال اليوم.