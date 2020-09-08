مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدرسة أم المؤمنين

أدلى الأنبا تادرس مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد وضواحيها بصوته، اليوم الثلاثاء، في إنتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 2020، وذلك بلجنة مدرسة أم المؤمنين.

وأكد مطران بورسعيد أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني على عاتق كل مواطن مصري، موضحا أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تقف على مسافة واحدة من المرشحين.

وتابع مطران بورسعيد: "نحن نعيش في عصر الديمقراطية، ويجب أن يكون لكل مواطن منا رأي في شكل مستقبل مصر، لأن مصرنا الغالية كانت وستظل عالية المقام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدلى كل من القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس يعقوب سكرتير المطرانية، والقس بيمن صابر كاهن كنيسة الأنبا بيشوي، والقس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، بأصواتهم الانتخابية بمقرات اللجان الخاصة بهم ورافقوا المطران أثناء الإدلاء بصوته.

وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألفًا و919 ناخبًا، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقرات انتخابية.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على 26 مقعد بالنظام الفردي داخل 14 محافظة، وهي محافظات الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.