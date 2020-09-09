"بشائر العاصمة الإدارية الجديدة" أكبر حدائق العالم موجودة في مصر

يتابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على مدى التزام الشركات بتنفيذ التزامتها.

أكبر الحدائق حول العالم وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية

"الوطن" تستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية حيث تقع الحديقة المركزية بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

تضم أكثر من 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه

والحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعا بصريا وعمرانيا مميزا، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فدانا، وهو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي "الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم".

الحديقة تضم مسرح وسينما وخدمات متعددة

والقطاع الثاني "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزا رئيسيا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي "حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح" بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانا، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء نحو 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي "حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي" بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانا.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى بمسؤولي شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.