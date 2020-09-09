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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-9-2020 في مصر

سجل في بنك مصر 18.51 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع

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الوطن
10:05 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
سعر اليورو

سعر اليورو

تستعرض "الوطن"، في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

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