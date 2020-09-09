إسعاد يونس: نفسي أمثل تاني

أعربت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عن أمنيتها بالعودة إلى التمثيل مُجددًا، بعد فترة غياب استمرت نحو 5 أعوام تقريبًا عن الأعمال الفنية.

وقالت "يونس" خلال حوارها مع المذيعة آية الغرياني، ببرنامج "لايت شو" الذي يُعرض عبر قناة "الحياة"، إنّ لديها رغبة كبيرة بالعودة إلى التمثيل، لكن الأولوية حاليًا تكمن في التركيز على برنامجها "صاحبة السعادة" وشركتها، مازحة بقولها: "نفسي أمثل.. المنتجين مش بيجيبوا لي أدوار".

وكان الفنان أحمد حلمي، قد أنهى حالة الجدل المثارة حول هوية ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، حيث أعلن حلوله ضيفا على الأخيرة، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشر "حلمي" مقطعا مصورا من الكواليس، مرتديا جلبابا بلديا، وعلق عليه قائلاً: "استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريباً".

ونشرت قناة dmc العارضة للبرنامج، عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائيا للبرنامج، كاشفة عن أنه سيعرض قريبا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.