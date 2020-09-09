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محمود مسلم

الاستخبارات العراقية تعتقل "مفتي داعش" في كركوك

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أ ش أ
12:19 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
عناصر من تنظيم داعش

عناصر من تنظيم داعش

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، اعتقال مفتي ما يسمى بـ"ديوان القضاء والمظالم في تنظيم داعش"، ضمن منطقة العباسي بكركوك.

وقالت الوكالة في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، "تمكنت وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، من اعتقال أحد الإرهابيين في حي الحرية بمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن المعتقل "يعمل مفتي بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع العباسي، كما عمل أيضا في ما يسمى المفارز العسكرية وهو من عائلة داعشية أفرادها مطلوبين للقضاء وفق الإرهاب".

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