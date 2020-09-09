إزالة 40 تعديا واستمرار استقبال طلبات التصالح في كفر الشيخ

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وإصدار تخفيضات ما بين 25% لـ 40%.

وتفقد رؤساء مجالس المدن المراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين.

وقال المحافظ، إن هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ واقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.