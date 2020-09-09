بلاي ليست بأبرز أغنيات الفلاح في عيده الـ 68

"الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا.. وبكرة ولا بعده لعيالنا بعدنا"، مقطع من إحدى أشهر الأغنيات عن الأرض الزراعية، حيث يمر اليوم الذكرى الـ 68 لعيد الفلاح المصري الذي يتم الاحتفال به سنويًا يوم 9 سبتمبر من كل عام.

احتل الفلاح المصري، في ذاكرة السينما والدراما والموسيقى، نصيبًا كبيرًا من الأعمال الفنية، وترصد "الوطن" أبرز الأغنيات التي تحدثت عن "الفلاحين".

عيشة الفلاح

"ماحلاها عيشة الفلاح متطمن قلبه مرتاح.. يتمرغ على أرض براح والخيمة الزرقا ساتراه"، من كلمات الشاعر بيرم التونسي، والتي تغنى بها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وغنتها أيضًا الفنانتان نجاة وأسمهان "دي القعدة ويّا الخلان والقلب مزقطط فرحان.. تتاقلها بجنة رضوان يا هناه اللي الخل معاه".

فدادين خمسة

"فدادين خمسة.. خمس فدادين.. فدادين خمسة لا إيجار ولا دين"، من كلمات أغنية للفنان محمد العزبي وفرقة رضا، "هزرعهم فلفل وشطيطة وأرمي بيهم صاحب البرنيطة.. الزهر إخضر وملكنا الدار غار الاستعمار وبقينا أحرار".

زرع الشراقي

"إختال فوق عيدانك واكبر يا زرع الشراقي.. ده صباحك منور يا أخضر والخير في اللي ساقي"، من كلمات أغنية "زرع الشراقي" والتي تغنت بها فرقة "الثلاثي المرح"، ألحان سيد مكاوي، كلمات فؤاد قاعود "يا صغير يا زرع إيديا.. أنا ساقي التقاوي غناوي وهضُمك برمش عينيا من كتر اشتياقي".

آه يا لموني

"لولا القمح ما كانت حياتنا ولولا العزبة ما تعيش المدينة.. ولولا الصبر ما نبلغ مرادنا وبالمجهود مايشمت حد فينا"، من كلمات أغنية "آه يالموني" التي غنتها شادية خلال أحداث فيلم "قلوب العذارى"، ألحان محمود الشريف، كلمات فتحي قورة "ولولا الفاس مع الفلاح ما ناكل ولا تنفع سوزان من غير أمينة.. يقول الراوي يوم عيد الحصاد يا دنيا حزمينا ورقصينا".

يا أبو اللبايش يا قصب

"با أبو اللبايش ياقصب عندنا فرح واتنصب"، من كلمات عبدالرحمن الأبنودي، وألحان بليغ حمدي، وتتحدث عن فرحة الفلاحين بالحصاد "جابوا الخلخال على قدها نزلت تفرج عمها.. قال ياحلاوة شعرها تِسلم عيون اللي خطب".