غنت لها شادية "سيد الحبايب".. "إكرام عزو" اعتزلت التمثيل وماتت في شبابها

"هو إيه الغُلب الأزلي اللي حكم عليّ بيه ربنا ده، لو كانت مصيبة واحدة تهون، مصيبتين كانت تتبلع، لكن تلاتة" قالتها الأم عقيلة راتب، في أحد مشاهد فيلم عائلة زيزي، لتقاطعها الطفلة الصغيرة "4 يا ماما"، لترد الأم "حكمتك يا رب"، في هذا المشهد، الذي يعد أحد علامات السينما المصرية في القرن الماضي، بسبب "لماضة" الصغيرة إكرام عزو التي يحل ذكرى وفاتها في مثل هذا اليوم 13 يونيه من عام 2001.

ارتبطت ذكريات الكثيرين بهذه الطفلة، التي كانت من أشهر 7 بنات، وتألقت بينهن، أبرزهن نادية لطفي، سعاد حسني، زيزي البدراوي، من خلال فيلم السبع بنات، ومن أشهر عباراتها، عندما أسقطت برطمان المربى الذي كانت تنوي تقديمه للعريس "عمر الحريري"، ليمازحها قائلًا: شكرًا يا عروسة، لترد عليه بخفة ظل وتلقائية "أنا عروسة".

ظهرت إكرام عزو، وهى طفلة تحبو، مع الفنانة شادية، من خلال فيلم المرأة المجهولة، وجسدت دور "سمير" ابن شادية وهو صغير، والذي يتحول إلى الفنان شكري سرحان في شبابه، وغنت شادية لـ"عزو"، أشهر أغنياتها "سيد الحبايب يا ضناي إنت.. يا كل أملي ومنايا إنت"، كما قدمت مع شادية دور "توحة"، من خلال فيلم امرأة في دوامة، و"سناء" من خلال فيلم اللص والكلاب، و"نوال" من خلال فيلم لا تذكريني.

كما جسدت إكرام عزو، دور الصبي مرة أخرى من خلال فيلم "البنات والصيف"، وتجسيده دور الطفل ميمي، مع سميرة أحمد، وحسين رياض.

وشاركت الطفلة إكرام عزو، في فيلم بطل للنهاية مع فريد شوقي وليلى طاهر، ومع الفنانة ماجدة ويحيى شاهين، من خلال فيلم هذا الرجل أحبه.

ومع الفنان إسماعيل ياسين، ظهرت الطفلة إكرام عزو، من خلال فيلم الفانوس السحري، وجسدت دور الطفلة صاحبة الفانوس.

وكان آخر أفلامها الزوج العازب، عام 1966 أمام فريد شوقي، وهند رستم، وجسدت دور الطفلة نعناعة، لتعتزل الطفلة الصغيرة المجال الفني نهائيًا وتختفى عن الأضواء بعد أن قدمت مايقرب من 12 فيلم.

وتزوجت إكرام عزو، من أحد الأطباء، وسافرت معه إلى الإمارات، وأنجبت 3 أبناء، وقبل رحيلها أجريت لها عملية بالقلب، ورغم تحذيرات الأطباء لها أصرت على إجراء فريضة الحج، لترحل بعدها بوقت قصير وهى في الأربعينات من عمرها.