دول أمريكا اللاتينية تسجل أكثر من 300 ألف حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حاجز الـ300 ألف وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، أن البرازيل، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، لا تزال أكثر بلدان القارة تضررا من الوباء، حيث سجلت (4.162.073 إصابة، من بينها 127.464 حالة وفاة).

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في بيرو تخطت حاجز الـ30 ألف وفاة، حيث أصبحت بيرو البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، الدولة الأولى في العالم على صعيد معدل الوفيات بالنسبة لعدد السكان (93.28 وفاة لكل 100 ألف نسمة)، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في بيرو 691.500 مصاب.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم (189.557 وفاة)، تليها البرازيل (127.464 وفاة) ثم الهند (72.775 وفاة) ثم المكسيك (67.781 وفاة)، فبريطانيا (41.586 وفاة).