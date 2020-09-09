القوى العاملة: إنشاء مجلس تنسيقي لمكاتب الاستقدام بالسعودية

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، ودعمهم خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الشأن.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أوضح أنّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وافقت على طلب مكاتب الاستقدام، بإنشاء مجلس تنسيقي لمكاتب الاستقدام لجميع مناطق المملكة.

ومن المقرر أن يحل المجلس التنسيقي لمكاتب الاستقدام محل اللجنة الوطنية للاستقدام، التي جرى إلغاؤها من قبل مجلس الغرف السعودية.

وأتاحت الوزارة الفرصة لجميع المكاتب للترشح للمجلس التنسيقي، وأسفرت نتائج التصويت عن قبول 26 مرشحا من أصحاب مكاتب الاستقدام من أصل 60 مكتبا تقدم للترشيح.

يذكر أنّ عدد مكاتب الاستقدام المرخصة بالمملكة يبلغ 1500 مكتب والمجلس التنسيقي سيكون الممثل الرسمي عن مكاتب الاستقدام، بحيث يتولى نقل الملفات باعتباره الصوت الرسمي المعتمد، وأنّ المجلس سيتلقى جميع مشاكل الاستقدام ومناقشتها في الاجتماعات قبل نقلها للوزارة.

ويعتمد المجلس على التواصل مع الملحقات العمالية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات في قطاع الاستقدام وتذليل العقبات.