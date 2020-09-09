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محمود مسلم

إصابة وزير الخارجية اللبناني بفيروس كورونا

شربل وهبة يلتزم الحجر الصحي لمدة أسبوعين

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أ ش أ
12:51 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
وزير الخارجية اللبنانى

وزير الخارجية اللبنانى

أُصيب وزير الخارجية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال شربل وهبه بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، أنَّ نتيجة الفحص المخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "بي سي آر" للوزير جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي كان قد أجراه أول من أمس تطلب إجراء تأكّيد للفحص.

وأكّدت أنَّ وزير الخارجية اللبناني يلتزم الحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ صدور نتيجة فحص الـ"بي سي آر".

 

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