إيطاليا تطلق عملية "طوارئ الأرز"لمساعدة لبنان.. و"كونتي" يزور بيروت

أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى، اليوم، أن بلاده أطلقت عملية «طوارئ الأرز» لمساعدة لبنان، وذلك خلال كلمته فى بيروت ضمن زيارته الرسمية التى التقى فيها مسئولين لبنانيين. وقال «كونتى»: «سنبقى فى الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ، حان الوقت لبناء الثقة بين اللبنانيين ومؤسساتهم».

وزار «كونتى» مرفأ بيروت واطلع على سير الأعمال فى باخرة سان جوستو الإيطالية التى رست فى المرفأ بعد أسابيع من انفجار الميناء، وعرض «كونتى» على الرئيس اللبنانى ميشال عون، المساعدات الإيطالية بعد الانفجار، وأكد استمرار دعم لبنان فيما يحتاجه للنهوض من أزمته الراهنة، مرحّبا بأى طلب يقدّم لبلاده فى هذا السياق، خصوصاً فى مجال إعادة إعمار الأبنية التراثية التى تهدّمت أو تضرّرت بفعل الانفجار من خلال إرسال خبراء متخصّصين فى المواضيع التراثية والأثرية، متمنياً أن ينجح لبنان فى اجتياز الأزمة التى يمر بها.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالى خلال حديثه لصحيفة «لوريان لوجور» الصادرة بالفرنسية عن أمله بأن تنتهى عملية تشكيل الحكومة الجديدة فى القريب، والشروع فى تنفيذ برنامج إصلاح عاجل يُلبى الطموحات المشروعة للشعب اللبنانى.

وتُعد زيارة «كونتى» ثانى زيارة لمسئول رفيع المستوى إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت بعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى مارس فى بيروت ضغطاً كبيراً على القوى السياسية اللبنانية، وطالبها بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً، حسب وكالة «فرانس برس».