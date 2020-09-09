إسعاد يونس عن "صاحبة السعادة": لولاه لفقدت هويتي

قالت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إنَّها كادت أن تفقد هويتها قبل خوضها تجربة تقديم برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك بسبب اقتحام ثقافات غريبة على المجتمع المصري.

وأضافت "إسعاد"، خلال حوارها مع المذيعة آية الغرياني، ببرنامج "لايت شو" الذي يُعرض عبر قناة "الحياة"، أنَّه كان لديها أزمة شديدة في هويتها، موضحة "كان فيه ثقافات غريبة اقتحمت هويتنا، ولما قعدت مع فريق البرنامج قبل انطلاق، كان هدفنا الأسمى هو التمسك بهويتنا".

وكان الفنان أحمد حلمي، أنهى حالة الجدل المثارة حول اسم ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، حيث أعلن حلوله ضيفًا على الأخيرة، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، ونشر مقطعًا مصورًا من الكواليس، مرتديا جلبابًا بلديًا، معلقًا: "استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريباً".

ونشرت قناة "dmc" التي يعرض عيها برنامج "صاحبة السعادة"، عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائي للبرنامج، كاشفة أنَّه سيعرض قريبًا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.