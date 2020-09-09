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محمود مسلم

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسنة بالدقهلية 

كتب:

الوطن
12:13 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
المتهمين

المتهمين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة  "ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز" بمياه إحدى الترع بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن ربة المنزل قامت "يوم العثور على الجثة" بإستقلال مركبة "توك توك" بطريق ترعة السلام بذات صحبة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة المركز) وأنهما وراء مقتل المجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة، وقررا بإصطحابهما المجنى عليها من أمام منطقة المقابر بقصد توصيلها لمسكنها، وأثناء سيرهم إتفقا سوياً على تخديرها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية، وعقب فقدانها للوعى قاما بسرقة مبلغ مالى كان بحوزتها وقاما بإلقائها بمياه الترعة محل البلاغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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