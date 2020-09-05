4 معايير منعت تسجيل مبنى وزارة الداخلية كتراث

رغم أن مبنى وزارة الداخلية "بلاظوغلي" مر على بنائة أكثر من 100 عام إلا أن المبنى لم يتم تسجيله كأثر أو حتى تسجيلة كطراز معماري متميز أو مبنى تراثي وعقب ضم المبنى لأصول صندوق مصر السيادي وتداول أنباء عن احتمالية هدم المبنى لاستثمار الأرض المقام عليها وهو ما طرح تساؤلا لماذا لم يسجل المبنى ضمن قوائم حصر المباني ذات الطابع المعماري المتميز؟

"الوطن" تجيب على التساؤل من خلال قانون 144 لسنة 2006 والذي ينظم كيفية قيام الدولة بالحفاظ على إرثها وتراثها المعماري للمباني ذات القيمة، والتي تختلف عن المباني الأثرية التي تخضع لقانون الآثار، ولها قواعد في التسجيل، ولها أسلوب حماية واستخدام مختلف عن المباني الأثرية ويتم تحديدها طبقا لعدد من المعايير لا تنطبق على مبنى وزارة الداخلية وتلك المعايير هي:

- أن يكون المبنى ذو قيمة بأن يرتبط بشخصية كان لها تأثيرها الواضح في مسيرة المجتمع من حيث المولد أو النشأة أو الإقامة المستمرة، أو أن يتميز المبنى بكونه نتاج تصميم معماري لأحد رواد العمارة.

- أن يكون المبنى ذو قيمة عمرانية حيث يكتسب المبنى أهمية من تواجده في منطقة تراثية ذات طابع خاص تشكل ذاكرة المدينة.

- لا يمكن فصل المبنى عن محيطه العمراني وليس بالضرورة أن يكون المبنى في حد ذاته متفردا وإنما تعود أهميته لاعتبارات علاقته المتكاملة مع المباني المحيطة به وموقعه العمراني.

- وأن يكون المبنى ذا قيمة وظيفية الاجتماعية ويمكن قياسها بمدى أهمية الوظيفة التي يؤديها المبنى للمجتمع، وتقل هذه القيمة في المباني غير المستخدمة ومنها مبنى وزارة الداخلية الذي تم إخلاؤة من 2016 ونقلت الوزارة للقاهرة الجديدة.

* كما ينبغي أن يتسم المبني بمعايير مجتمعة هي:

- قبول المجتمع: أن تحظى بقبول وتفاعل إيجابي من المجتمع بما يتيح لها الاستمرار.

- ظاهرة ثقافية واجتماعية: أن تكون معبرة عن ظواهر مادية ومعنوية أو فكرية في حقبة زمنية معينة.

- الصمود والاستمرارية: أي أن حالته تسمح باستمرارية تواجده وإمكانية التعامل معها.

"القيمة" للمبنى التراثي:

أ- القيمة التاريخية: مبنى ارتبط بأحداث قومية مؤثرة تعطية أهمية خاصة كجزء من ذاكرة المدينة.

ويمكن قياس القيمة التاريخية للمباني باستخدام مؤشرين أساسيين هما:

أولا: المؤشر الزمني: الذي يعبر عنه تاريخ إنشاء المبنى أو المنشأة، وكلما كان التاريخ بعيدا ازداد هذا المؤشر تأثيرا وأصبح المبنى أو المنشأة ذات قيمة أكبر.

ثانيا: المؤشر المعنوي: الذي يتأثر بعدة اعتبارات أهمها:

- مدى تعبير المبنى أو المنشأة عن عصره وتاريخه.

- أهمية الفترة التاريخية التي ينتمي إليها المبنى أو المنشأة.

- مقياس الندرة لنوعية البناء فكلما كان نادرا كلما ازدادت قيمته.

- قوة وتأثير الحدث المرتبط بالمبنى أو المنشأة وأهميته التاريخية.

- عدم وجود إضافات أو تغييرات مخلة بالكيان المعماري للمبنى.

ب- القيمة المعمارية الفنية: مبنى ذو طراز معماري فريد ومتميز يعبر عن أسلوب تصميم مميز وإبداع فني فريد، تم إنشاؤه وفق فلسفة ومفاهيم ومقاييس معمارية أو مدرسة معمارية، أو يعكس سمات حقبة تاريخية معينة، أو يتسم بالندرة.