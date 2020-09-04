الصندوق السيادي يحدد مصير مبنى وزارة الداخلية الأثري.. عمره 163 عاما

فى 25 فبراير 1857، أصدر والى مصر محمد سعيد باشا أمر برفع ثلاثة دواوين إلى مستوى النظارة وهى الداخلية والجهادية والمالية وعين ناظرا لكل منها، وقرر وقتها إنشاء مبنى فى منطقة لاظوغلى، ثم تحوّلت إلى وزارة "لتظل مقرا لوزارة الداخلية طوال 156 عاما حتى انتقلت في 2016 لمقرها الجديد في التجمع الخامس ليبدأ التفكير حول مصير المبنى العتيق وسط مطالب بضم لقوائم التنسيق الحضاري للمبانى ذات الطراز المعماري المتميز طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، والذي يشترط لتسجيل المبنى أن يمثل المبنى حقبة تاريخية معينة ويكون مقام بطراز معمارى متميز وينتمى لمدرسة معمارية معينة، أو المبنى يكون تابع لشخصية تاريخية.

وهو ما يتميز به مبنى وزارة الداخلية حيث يتميز أيضا بأنه يقع فى منطقة وسط القاهرة، وهذه المنطقة تمثل حقبة تاريخية يستوجب الحفاظ عليها

وطالب عدد من الخبراء بوضع خطة متكاملة لاستغلال المبنى القديم بوسط القاهرة فى إقامة مشروع إستثمارى متكامل سكنى أو تجارى او إدارى على إجمالى المساحة ضمن حصر أصول الدولة غير المستغلة ووضع خطة متكاملة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.

على أن تقسم المساحة إلى قطع أراضٍ مختلفة الأغراض مع إقامة جراج تحت الأرض مخصص للسيارات بإجمالى المساحة لتسهيل الحركة المرورية.