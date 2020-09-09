رئيس التحرير

محمود مسلم

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

كتب:

محمد عزالدين
01:42 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

تعرض عدد من القنوات الفضائية البث المباشر للمؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستهل الاجتماع بالتنبيه إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

 

وأكّد مدبولي، خلال الاجتماع، تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، منوهًا إلى مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين، لتوفير المستلزمات المختلفة في جنوب السودان والسودان، معلنا التضامن الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتهم، حتى يتخطى السودان الشقيق المحنة بسلام.

اقرأ المزيد:

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل

10 قرارات مهمة لـ"الوزراء".. أبرزها دعم النمو الأخضر بـ225 مليون يورو

مجلس الوزراء يتابع اليوم استعدادات عودة الدراسة

مجلس الوزراء يتبنى علاج الطفلة ريماس: شربت مادة كاوية وتنزف دم من فمها

فيديو.. سياسية ترشح كلبة لمنصب رئيس الوزراء في جورجيا: تساعد الأطفال

رئيس الوزراء يستعرض المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة الدقهلية