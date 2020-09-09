مجلس الوزراء يتبنى علاج الطفلة ريماس: شربت مادة كاوية وتنزف دم من فمها

قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أعلن تبنى المجلس حالة الطفلة ريماس، موجها له الشكر على سرعة التفاعل مع الحالة.

ووجه "الإبراشي" خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، خالص الشكر على سرعة التفاعل مع الحالة.

وقالت رودينا فهمى، والدة الطفلة ريماس، التي تناولت إحدى المواد الكاوية، إن الأطباء أكدوا أن حالة الطفلة خطرة، كونها مازالت تتقيأ دماً عندما تتناول أي من السوائل.

وتابعت: "بتجيب بلغم زى الدم من فمها"، مصيفة أنه خلال إجازة مصيف العائلة، قام زوجها بصيانة أجهزة التكييف في المنزل، وكان هناك "رشاشة"، بها مادة كاوية، وأثناء لعب ابنتى وأخيها قام برشها بهذه المادة في فمها، ما أسفر عن تردى حالة الطفلة الصحية.

وناشدت والدة الطفلة، الجميع بالحذر من مثل هذه المواد وابعادها عن أيدى الأطفال.

وتابعت: "أنا فور الحادثة، قمت بوضع ماء بملح في فم ابنتي، بعدما طلب زوجى منى ذلك، ولكن ذلك تسبب في زيادة سوء حالتها الطبية"، محذرة من اتباع الأقاويل التي يرددها البعض عند تعرض الأطفال إلى حوادث مماثلة.