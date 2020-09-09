مجلس الوزراء يتابع اليوم استعدادات عودة الدراسة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمتابعة عدد من القضايا المهمة التي تعمل عليها الحكومة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق نهضة تنموية في البلاد.

وتطرح عدد من الملفات المهمة نفسها على اجتماع الحكومة، أهمها خطة العودة للدراسة، والاستعدادات اللازمة حتى يعبر العام الدراسي بسلام، فضلًا عن تطورات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وملف التصالح في مخالفات البناء.

وسيعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا، خلال الساعات المقبلة، بمشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ للحديث عن الاحتياطات الصحية في العام الدراسي الجديد.