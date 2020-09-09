وزيرة الصحة تنقل تحيات الرئيس لقادة وشعب السودان: كل التضامن معكم

نقلت هالة زايد وزيرة الصحة، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قادة وحكومة وشعب السودان، مؤكدة تضامن الشعب المصري مع الشعب السوداني.

وأكّدت وزيرة الصحة أنَّ مصر تعمل على مساعدة الحكومة السودانية في إصلاح صحي كبير جدا، بهدف نقل كل خبرات وزارة الصحة في السنوات الأخيرة.

وزيرة الصحة: نعمل على مساعدة الحكومة السودانية في إصلاح طبي كبير جدا

وقالت "زايد"، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة السوداني المُكلف الدكتور أسامة عبدالرحيم، في مطار الخرطوم لدى تسليم شحنة جديدة من المساعدات المقدمة للسودان، "اليوم نستقبل جزءا من الجسر الجوي المصري، الذي ينقل إمدادات للأشقاء في السودان للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات والسيول".

وأشارت إلى أنَّ هذا الجسر هو الثالث في الفترة الأخيرة، حيث كان الأول في مواجهة جائحة كورونا، والثاني مصاحب لزيارة رئيس الوزراء، خلال الأسابيع الماضية، والثالث هو الحالي لمواجهة آثار الفيضانات والسيول بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعما للسودان كالتزام بين أشقاء وإخوة من شعبين يربطهما نيل وأخوة على مدى التاريخ الممتد.

كما أشارت "زايد" إلى أنَّ الجسر سيمتد حتى زوال هذه المحنة، موضحة أنَّها اصطحبت معها فريقًا طبيًا من 20 من الأطباء والصيادلة والمسعفين وخبراء الطب الوقائي، كي ننتشر في 4 فرق في الأماكن الأكثر تضررا في ولاية الخرطوم.

وأضافت أنَّها اجتمعت مع وزير الصحة السوداني لوضع جدول للمساعدات العاجلة، التي منها مستلزمات بدأنا في إرسالها، مثل أدوات مكافحة ناقلات الأمراض وأدوات الرش، وسنستمر الاستجابة السريعة للأشقاء في السودان كي تمر هذه المحنة.

ولفتت إلى أنَّ الرئيس السيسي أمر بعلاج ربع مليون سوداني من "فيروس سي" في إطار مبادرته لعلاج مليون أفريقي من الفيروس، موضحة أن الإمدادات مستمرة بالأجهزة والأطقم الطبية في الفترة المقبلة.

وأشارت "زايد" إلى أنَّها ناقشت مع وزير الصحة السوداني المنح الدراسية للأشقاء في السودان، مؤكّدة أنَّ السودان سيمر من هذه المحنة بخير.