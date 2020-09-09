"توأم روحي" يحصد 199 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 198 ألفًا و965 جنيهًا أمس، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 75 ألفًا و535 جنيهًا، وفق بيان أصدَره الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي ألفين و478 جنيهًا، فيما حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 1421 جنيهًا، بينما حصد فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 1416 جنيهًا.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.