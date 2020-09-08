صور.. حسن الرداد ينشر كواليس أصعب مشاهد فيلم "توأم روحي"

كشف الفنان حسن الرداد عبر إنستجرام، أصعب مشاهد فيلمه الجديد "توأم روحي" الموجود حاليا بدور العرض.

ونشر الرداد صورة من مشهد يجمعه بأمينة خليل إحدى بطلات العمل أثناء وجودهما في البحر مرتدين بدل غطس، وكشف الرداد أن صعوبة المشهد تكمن في تصويره بشهر يناير في طقس شديد البرودة.

"توأم روحي"، من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن ومن بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، وحقق حتى الآن أعلى نسبة إيرادات بدور العرض.