"الري": نستخدم المياه الواصلة لبحيرة ناصر بالشكل الأمثل

علق المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، على ما يحدث في السودان من فيضانات، قائلًا: "ذلك يحدث لأننا حاليًا في موسم الفيضان من كل عام الذي يبدأ من 1 أغسطس، ولكنه يبدأ في دول منابع النيل قبل مصر، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر "أغسطس، سبتمبر، أكتوبر".

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مصر تستغل تلك الموارد المائية التي تصل إلى بحيرة ناصر والسد العالي ونستخدمها بالشكل الأمثل لكي نستفيد ونلبي احتياجاتنا من الموارد المائية.

وتابع أننا حاليًا في فترة الأمطار الموجودة في دول منابع النيل ومن ضمنهم السودان وجنوب السودان، موضحا أن السودان هي دولة مصب ومنبع بالإضافة إلى أنها تستقبل مياه النيل الأزرق القادم من إثيوبيا، وتمتلك أيضا بعض المنابع والرواسب التي تستفيد منها مصر.

وأشار إلى أن كمية الأمطار تصل أحيانًا إلى مرحلة السيول وتكون أعلى من استيعاب المجاري المائية وقد يكون من ضمنها وجود تعديات على المجرى المائي أو غيره مما يؤدي إلى حدوث الفيضانات.

وأكد أن مصر لديها مشروع من أهم مشروعات المنشآت المائية التي تم إنشاؤها في القرن العشرين في العالم والذي حصل على جوائز كثيرة وهو السد العالي بالإضافة لبحيرة ناصر والذين يساهموا في استغلال المياه الناتجة عن الفيضانات.