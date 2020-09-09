"تعليم الدقهلية": 20 طالبا في الفصل لكل منهم مقعد بمفرده بالعام الجديد

قال مصدر مسؤول بإحدى إدارات التربية والتعليم بالدقهلية، إن اجتماع مع مديري المراحل التعليمية تجري حاليا في الإدارة لوضع خطة العام الجديد، وفي انتظار وصول التعليمات النهائية من الوزارة.

وأضاف المصدر لـ "الوطن" أنه بدراسة كثافات الفصول، فإن الفصل الواحد يمكن أن يكون به 20 طالبا، وكل طالب مخصص له مقعد منفصل.

وأشار إلى أن تمت دعوة مديري المدارس لاجتماع الأسبوع القادم، لوضع الأطر العامة، ولكل مدير مدرسة مطلق الحرية في تنظيم مدرسته، وصاحب القرار في عمل طابور الصباح، ودور الإدارة هي تذليل أي عقبات أو مشاكل يمكن أن تواجهه.

وأكد أننا نعمل على أن يكون عام دراسي مختلف بكل المقاييس ويعود الطالب لمدرسته، ونطبق كل الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة بكل مدرسة.