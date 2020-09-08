الإبراشى: وزير التربية والتعليم قضى على كابوس الثانوية العامة

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن المنظومة التعليمية الجديدة التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، قضى تمامًا على ما كان يعرف بـ"كابوس الثانوية العامة".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "أستطيع أن أقول للناس أننا ودعنا كابوس الثانوية العامة، الشد العصبي والحرب الأهلية وحالة الطؤارى التي كانت تعلنها الأسر المصرية قديمًا انتهت".

وتابع، أن طلاب الثانوية العامة كانوا يتعرضون لضغوط نفسية شديدة مع دخول "كابوس الامتحانات"، كما لو أنهم في حالة حرب، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للامتحانات أتاح فرص قوية للطلاب في تحسين أدائهم من خلال منحهم فرصة ثانية حال شعور أي طالب أنه لم يوفق في امتحانه الأول.

وناشد "الإبراشى"، أولياء الأمور بقبول المنظومة الجديدة والإقبال عليها، حتى نخرج من المنظومة القديمة التي خلقت أجيالًا غير مؤهلة لسوق العمل، كونها تعتمد على نظام الحفظ والتلقين، موضحًا: "نظام تعليم لا يرتبط بالواقع العملي، ويخاطب الحفظ والتلقين ولا علاقة له بالتفكير، وبالتالي علينا أن نتحمس للنظام الجديد وننظر للنتائج التي ستكون أفضل".