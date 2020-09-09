انتشار مكثف للشرطة لتأمين جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

من خلال الإستنفار الأمنى المكثف والجاهزية العالية تواصل قوات الشرطة تنفيذ الخطط والإجراءات التى أعدتها وزارة الداخلية لحماية وتأمين المواطنين، أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 .

وتعتمد خطة التأمين على الإنتشار الواسع لعناصر التأمين والخدمات الأمنية بمحيط اللجان بكافة المحافظات التى تشهد جولة الإعادة مع إجراءات عمليات تمشيط متواصل بمحيط اللجان .. إلى جانب إنتشار عناصر من قوات التدخل السريع التى تتميز بسرعة الحركة والجاهزية للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية ، من خلال المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية التى يتم من خلالها المتابعة اللحظية للحالة الأمنية على مستوى الجمورية من خلال إرتباطها بغرف العمليات بمختلف مديريات الأمن لمتابعة سير العملية الإنتخابية .

يأتى ذلك مع تواصل مرور القيادات الأمنية والإشرافية على الخدمات والتأكيد على إستمرار يقظة القوات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لا سيما كبار السن وذوى الإحتجات الخاصة حال ممارستهم لحقهم الدستورى فى التصويت .