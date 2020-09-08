الخولي: انتخابات مجلس النواب ستكون أكثر شراسة من مجلس الشيوخ

أكد حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن نسب المشاركة ستزيد في الانتخابات القادمة.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إننا بدانا العودة للنسب الطبيعية للوضع السياسي، موضحا أن العصبية مازالت موجودة والقبلية مازالت موجودة أيضًا، مشددًا على أن الحزبية بدأت في الظهور بشكل أكبر.

وأوضح الخولي أننا بدأنا منذ انتخابات الشيوخ ظهر أن نسب المنتمين للأحزاب أكبر من المستقلين على غير العادة، مشيرًا لوجود مستقلين ومتوقعًا أن تكون انتخابات مجلس النواب أكثر شراسة من مجلس الشيوخ "طول عمرها بتبقى كده".

وأشار إلى أن انتخابات مجلس النواب محكومة باعتبارات كثيرة أكثر من الشيوخ، مؤكدًا أن هناك كوتة 25% للمراة، ونسب للشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الخولي، أن المجلس سيتكون من 568 عضو 50% قائمة و50% فردي متوقعًا حدوث شراسة في الانتخابات ووجود القبلية والمورثات المعينة، مشددًا على أن الأحزاب بدأت تطغى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، لوجود تحالف للأحزاب في مجلس النواب، محذرًا من هدم عزيمة المواطنين وتحريضهم لعدم المشاركة في الانتخابات "بيقولوا لهم هيعمل لكم إيه مجلس النواب؟"، مشددًا على أهمية دور المجلس في التشريع وسن القوانين التي تمس حياة المواطن.