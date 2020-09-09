مصر تدعم الأشقاء.. مساعدات لليمن ولبنان وزيارة ودعم للسودان

دائما ما تظهر المعادن في المحن حتى على مستوى الدول، وهو ما أبرزه العام الحالي، وعلى الرغم من أن الأحداث الاستثنائية تمر على العالم أجمع، إلا أن مصر تقف إلى جوار أشقائها العرب لإرسال مساعدات إنسانية وتقديم الدعم للدول المنكوبة، إثر الكوارث أو الحوادث، سواء جراء تفشي فيروس كورونا المستجد أو انفجارات مثلما حدث في لبنان، وأخيرًا سفر وزيرة الصحة لدعم السودان إثر كارثة السيول.

هالة زايد تسافر السودان

وصلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مساء الثلاثاء، إلى الخرطوم، على رأس وفد طبي مكون من 20 طبيبا في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية وأمصال.

وكان في استقبال الدكتورة هالة زايد في مطار الخرطوم الدولي، وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم، وقيادات الوزارة، حيث أكدت خلال مراسم الاستقبال، دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان، لتخطي الظروف التي خلفتها الفيضانات والسيول، موضحة أن المواقف الصعبة دائما تُظهر معادن الشعوب، وأن مصر مستعدة لتلبية أي احتياجات صحية للسودان، وستقدم كل الدعم المطلوب في تلك الظروف، مضيفة: "أي عجز في الأطباء أو الأجهزة الطبية أو الأدوية نحن معكم".

مساعدات طبية عاجلة للسودان لمواجهة كورونا

لم تكن السيول الكارثة الوحيدة التي مدت خلاها مصر يدها للسودان حيث إنه في مايو الماضي، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن إعداد وتجهيز 4 طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية، مقدمة من مصر لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مساعدات للبنان

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني وإرسالهما لبيروت، بشكل عاجل، بعد انفجار لبنان.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

مساعدات لليمن

في 26 يوليو الماضي أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامر للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات؛ للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ للمشاركة في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين.

مساعدات لقطاع غزة

كما قدمت مصر، في 27 من مارس الماضي، مساعدات طبية وغذائية وإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء، وتأتي المساعدات مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث تم إدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة لتسليمها للجهات المختصة.