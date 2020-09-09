رئيس الوزراء عن البناء العشوائي: من كل 10 بيوت فيه 7 مخالفة

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّ البناء العشوائي يمثل 50% من الكتلة العمرانية من المدن والقرى اعتبارًا من منصف الثمانينات لـ2015، وتمثل 70% من حجم البناء، موضحًا أنَّ "كل 10 بيوت يوجد 7 منها مخالفة".

مدبولي: الدولة كانت تغض الطرف عن المخالفات لظروف اقتصادية وسياسية

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء، أنَّ ظاهرة البناء غير المخطط والعشوائي بدأت منذ السبعينات، مشيرًا إلى أنَّ ذلك حدث نتيجة تزايد النمو السكاني وعدم قدرة الدولة على توفير المناسب من السكن والأراضي للمواطنين.

ولفت إلى أنَّ المواطنين توجهوا للبناء بصورة ذاتية بعيدة عن أي تخطيط مدروس، لافتًا إلى أنَّ أغلب الأراضي الزراعية حول المدن او القرى مع متطلبات النمو السكاني الكبير ومعدلات النمو الكبيرة من السبعينات.

وأشار إلى أنَّ الظروف الاقتصادية والسياسية اللي كانت تواجهها الدولة جعلت "الدولة تغض الطرف عن تصرفات المواطنين، وفي بعض المواسم الانتخابية كانت بتطلع إجراءات لتوصيل مرافق إلى جانب التعامل مع المواطنين بطريقة مبسطة، وبقا عندنا ثقافة إن ده النمط الغالب على أرض مصر".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستهل الاجتماع بالتنبيه إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكّد مدبولي، خلال الاجتماع، تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، منوهًا إلى مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين، لتوفير المستلزمات المختلفة في جنوب السودان والسودان، معلنا التضامن الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتهم، حتى يتخطى السودان الشقيق المحنة بسلام.