مدبولي: بنجري عشان نعوض التداعيات السلبية للبناء المخالف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر فقدت منذ العام 1980 حتى الآن 400 ألف فدان من الرقعة الزراعية، بينها 90 ألف فدان منذ 2011 بسبب ظاهرة البناء العشوائي، متابعا: "نواجه نزيفا هائلا من الأراضي الزراعية، ونحاول اليوم التصدي لهذه الظاهرة".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا عن مخالفات البناء: "إحنا كدولة بنجري النهارده عشان نحاول نعوض التداعيات السلبية للبناء المخالف، وعشان نوصل ميّة أو صرف أو نعمل مدارس في التجمعات العشوائية اللي ظهرت من غير تخطيط".

وتابع: "عشان أعرف أعمل ميّة أو محطة صرف، بضطر أنزع ملكية أرض زراعية موجودة عشان أبني عليها محطة للميّة أو للصرف لخدمة المواطنين اللي بنوا بوضع مخالف".

كان مدبولي ترأس اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستهل الاجتماع بالتأكيد على تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.