مدبولي: نحتاج 300 مليار جنيه لتوصيل الصرف الصحي لجميع قرى مصر

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّه خلال عام 2014 كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء تغطية للقرى بالصرف الصحي، لافتًا إلى أنَّه تمّ تغطية 12% من القرى بالصرف الصحي بتكلفة 180 مليار جنيه وقتها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء، أنَّه تمّ إدخال الصرف الصحي لـ40% من الريف المصري حتى الآن، لكننا بحاجة لـ300 مليار جنيه لإدخال الصرف لجميع قرى مصر".

وأكّد مدبولي، أنَّ هذه المشروعات بحاجة لمستلزمات كثيرة وعلى مدى زمني يصل لـ10 سنوات، موضحًا: "عشان أقدر أغطي كل الريف المصري، ده لو وقفنا ضد البناء لكن لو استمر النزيف هتظهر مناطق جديدة ودائرة مفرغة لا نستطيع التعامل معها".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستهل الاجتماع بالتنبيه إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكّد مدبولي، خلال الاجتماع، تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، منوهًا إلى مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين، لتوفير المستلزمات المختلفة في جنوب السودان والسودان، معلنا التضامن الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتهم، حتى يتخطى السودان الشقيق المحنة بسلام.