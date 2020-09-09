رئيس الوزراء: فقدنا 400 ألف فدان زراعي بسبب البناء المخالف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الأفدنة الزراعية التي فقدناها بسبب البناء المخالف وصلت إلى 400 ألف فدان، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى أنفاق أكثر من 18 مليار جنيه من أجل استصلاح 80 ألف فدان فقدناها خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدبولي أن البناء غير المخطط ظاهرة بدأت من السبعينيات ومستمرة حتى الآن، مؤكدا أن البناء المخطط (العشوائي) 50% من الكتلة العمرانية في المدن والقرى.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستهل الاجتماع بالتنبيه إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكّد مدبولي، خلال الاجتماع، تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، منوهًا إلى مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين، لتوفير المستلزمات المختلفة في جنوب السودان والسودان، معلنا التضامن الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتهم، حتى يتخطى السودان الشقيق المحنة بسلام.