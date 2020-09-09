مدبولي: البناء المخالف أدى لضعف المياه في فيصل والهرم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر كانت لديها مشكلة خلال عامي 2015 و2014 وهي نقص المياه، في العديد من الأحياء بالقاهرة والجيزة، مثل فيصل والهرم ومنشاة البكاري، ما اضطر الدولة لإقامة محطات كثيرة لخدمة المواطنين الذين بنوا بشكل مخالف وغير مخطط على الأراضي الزراعية، موضحا أنّ البناء المخالف تسبب في ضعف المياه بهذه المناطق.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا، بشأن مخالفات البناء: "عملنا مشروعات والمفروض بعد 3 سنين تغطي احتياجات المنطقة، وخلال 3 سنين الميّة ضعفت تاني بسبب النمو العشوائي، فاضطرينا نعمل مشروعات جديدة، ده نزيف مستمر في موارد الدولة".

وتابع رئيس الوزراء: "بنحاول نصلح وضع مش صحي وسليم، وكان لازم يبقى لينا وقفة، حد يقول سيبت الناس ليه، اقول في في منتصف التسعينات كان في توجه من الدولة لوقف الموضوع ده، وصدر قرار من الحاكم العسكري بتجريم البناء على الأرض الزراعية، والدولة خدت في المرحلة دي مجموعة قرارات رادعة، الطريقة العقابية مجابتش نتيجته، وده خلى الدولة تفكر في تقنين الامتدادات دي".