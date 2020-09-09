ارتفاع عدد المتقدمين بخطابات ضمان للمشاركة بمزادات القطن إلى 9 شركات 

تواصلت في محافظتي الفيوم وبنى سويف، أعمال منظومة تداول القطن الجديدة للموسم الحالي ‪2020-2021، تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، بمشاركة شركات القطاع الخاص التي فازت مجددا بالمزادات الجارية على الأقطان الواردة لمراكز التجميع.

ففي محافظة بنى سويف، فازت شركة المتحدة بمزاد على كمية ٦٥٥.٦١٢ قنطار بسعر ١٨١٠ جنيه للقنطار.. أما في محافظة الفيوم، تمت ترسية مزاد على شركة الإخلاص بكمية ٣٥٧.٤٣٢ قنطار بسعر ١٨٠٥ جنيه للقنطار، ومزاد آخر فازت به شركة الفيوم بكمية ٢٦٧.١١٨ قنطار بسعر ١٧٨٠ جنيه للقنطار الواحد.

ويبلغ عدد مراكز التجميع في الفيوم 9 مراكز موزعة على المراكز الإدارية، فيما يبلغ عددها في بني سويف 7 مراكز للتجميع، يتم من خلالها استلام الأقطان من المزارعين معبأة في أكياس الجوت ومحاكة بالدوبارة القطنية التي يتم توفيرها أيضا عبر هذه المراكز.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الشركات التي تقدمت بخطابات ضمان للمشاركة في المزادات ليبلغ 9 شركات حتى الآن.

وقد بلغ إجمالى الأكياس التى تم تسليمها للمزارعين حتى اليوم ٢١٧٢٨ كيس ( ١٠٢٩٨ كيس في الفيوم، و١١٤٣٠ كيس في بنى سويف)، فيما بلغ إجمالى أكياس الأقطان الواردة لمراكز التجميع بالفيوم ٢٥٣١ كيس، وفي بنى سويف ٣٣٣١ كيس.

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة لتداول القطن تطبق في 4 محافظات للموسم الحالي ‪2020-2021 هي: الفيوم وبني سويف (بدءا من أول سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر المقبل)، وفي الشرقية والبحيرة (بدءا من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل).

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية في مراكز للتجميع موزعة حسب المساحات المزروعة بالقطن، ويتم إجراء مزادات علنية على الأقطان في اليوم التالي لاستلامها، حيث يحصل المزارع على 70% من القيمة الأساسية للمزاد من الشركة الراسى عليها في اليوم التالي للمزاد، والباقي خلال أسبوع من إجراء المزاد، ويتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي يتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.

وتستهدف المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وتحسين جودته بما ينعكس إيجابًا على أسعاره وصادراته واستعادة مكانته عالميا، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزادات علنية.